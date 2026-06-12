Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens
Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens mardi 4 août 2026.
Sens
Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma
Le Plat d’Étain 19 Rue du Plat d’Étain Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma, soul jazz .
Le Plat d’Étain 19 Rue du Plat d’Étain Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 34 16
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English : Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma
L’événement Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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