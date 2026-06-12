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Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens

Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens mardi 4 août 2026.

Lieu : Le Plat d'Étain

Adresse : 19 Rue du Plat d'Étain

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sens

Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma

Le Plat d’Étain 19 Rue du Plat d’Étain Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma, soul jazz   .

Le Plat d’Étain 19 Rue du Plat d’Étain Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 34 16 

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English : Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma

L’événement Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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