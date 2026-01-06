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Visite guidée Carte blanche à Monsieur Brousse Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Visite guidée Carte blanche à Monsieur Brousse Agence d’Attractivité Sens Intense Sens vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Agence d'Attractivité Sens Intense

Adresse : 6 Rue du Général Leclerc

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Visite guidée Carte blanche à Monsieur Brousse

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

De l’Agence, on peut se diriger vers le boulevard des Garibaldi et le boulevard Maupeou avec l’église sainte-Mathie, ou bien aller vers la place Jean Jaurès et de là vers le Mail et le collège Mallarmé, ou le centre-ville et le marché couvert…
10 juillet boulevard des Garibaldi et boulevard Maupeou (église Sainte-Mathie).
24 juillet centre-ville et marché couvert
7 août place Jean-Jaurès et boulevard du Mail (collège Mallarmé).
21 août centre-ville et marché couvert   .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49  contact@tourisme-sens.com

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English : Visite guidée Carte blanche à Monsieur Brousse

L’événement Visite guidée Carte blanche à Monsieur Brousse Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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