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Visite-atelier Le musée du bout du nez Musée de Sens Sens

Visite-atelier Le musée du bout du nez Musée de Sens Sens mercredi 12 août 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite-atelier Le musée du bout du nez

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Découvre le musée de Sens à l’aide de tes cinq sens et surtout de ton nez ! Les odeurs te mèneront tout droit sur la piste d’une œuvre d’art ou d’un objet archéologique. Une véritable enquête à mener du bout du nez !   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite-atelier Le musée du bout du nez

L’événement Visite-atelier Le musée du bout du nez Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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