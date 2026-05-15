Visite-atelier Le musée du bout du nez Musée de Sens Sens
Visite-atelier Le musée du bout du nez Musée de Sens Sens mercredi 12 août 2026.
Sens
Visite-atelier Le musée du bout du nez
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Découvre le musée de Sens à l’aide de tes cinq sens et surtout de ton nez ! Les odeurs te mèneront tout droit sur la piste d’une œuvre d’art ou d’un objet archéologique. Une véritable enquête à mener du bout du nez ! .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite-atelier Le musée du bout du nez
L’événement Visite-atelier Le musée du bout du nez Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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