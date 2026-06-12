Concert Garçon, la Note ! The Grasslers Bar éphémère Sens lundi 10 août 2026.

Sens

Concert Garçon, la Note ! The Grasslers

Bar éphémère 7 Grande Rue Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

The Grasslers revisite les grands classiques pop-rock des 40 dernières années en versions bluegrass folk américaines. Avec banjo, violon, mandoline, guitare, contrebasse et quatre voix harmonisées, le groupe propose des arrangements originaux et énergiques. Après plus de 10 ans de scène, un album, Bluegrass Time Machine (2019), et plusieurs clips remarqués, ils préparent un nouvel EP pour 2026 dans un univers steampunk inspiré de Jules Verne et du Far West. .

Bar éphémère 7 Grande Rue Sens 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 23 44

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English : Concert Garçon, la Note ! The Grasslers

L’événement Concert Garçon, la Note ! The Grasslers Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)