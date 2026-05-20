Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert avec orgue et trompette Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert avec orgue et trompette Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe dimanche 7 juin 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert avec orgue et trompette
Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le dimanche 7 juin à 16 h Pascal Vigneron, organiste, est de retour pour un concert avec orgue et trompette (Raphaël Horrach) À bientôt sur les bancs de l’église ! .
Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr
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English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert avec orgue et trompette
L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert avec orgue et trompette Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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