Fête de l’agriculture Ferme des chats ferrés Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Fête de l’agriculture Ferme des chats ferrés Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 30 mai 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Fête de l’agriculture
Ferme des chats ferrés 15 Place de l’Église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Fête de l’agriculture à Sainte-Colombe-sur-Loing, au programme:
15h30 Visite de la ferme des chats ferrés et balade naturaliste avec la LPO.
17h Table ronde débat sur l’agrivoltaïsme.
18h30 Loto bouse
18h45 La chorale casserole.
19h30 Repas
20h30 Concert le Krew, ambiance accoustique
22h Concert Subway, pop rock. .
Ferme des chats ferrés 15 Place de l’Église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 26 54 87 contact@lesamisdelaconf.org
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English : Fête de l’agriculture
L’événement Fête de l’agriculture Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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