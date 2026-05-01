Fête de l’agriculture Ferme des chats ferrés Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Fête de l’agriculture

Ferme des chats ferrés 15 Place de l’Église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fête de l’agriculture à Sainte-Colombe-sur-Loing, au programme:

15h30 Visite de la ferme des chats ferrés et balade naturaliste avec la LPO.

17h Table ronde débat sur l’agrivoltaïsme.

18h30 Loto bouse

18h45 La chorale casserole.

19h30 Repas

20h30 Concert le Krew, ambiance accoustique

22h Concert Subway, pop rock. .

Ferme des chats ferrés 15 Place de l’Église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 26 54 87 contact@lesamisdelaconf.org

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English : Fête de l’agriculture

L’événement Fête de l’agriculture Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !