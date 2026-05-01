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Fête de l’agriculture Ferme des chats ferrés Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Fête de l’agriculture Ferme des chats ferrés Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ferme des chats ferrés

Adresse : 15 Place de l'Église Sainte-Colombe

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Fête de l’agriculture

Ferme des chats ferrés 15 Place de l’Église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Fête de l’agriculture à Sainte-Colombe-sur-Loing, au programme:
15h30 Visite de la ferme des chats ferrés et balade naturaliste avec la LPO.
17h Table ronde débat sur l’agrivoltaïsme.
18h30 Loto bouse
18h45 La chorale casserole.
19h30 Repas
20h30 Concert le Krew, ambiance accoustique
22h Concert Subway, pop rock.   .

Ferme des chats ferrés 15 Place de l’Église Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 26 54 87  contact@lesamisdelaconf.org

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English : Fête de l’agriculture

L’événement Fête de l’agriculture Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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