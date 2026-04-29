Projection du film Les Enfants de la Résistance Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Projection du film Les Enfants de la Résistance Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mardi 16 juin 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Projection du film Les Enfants de la Résistance
Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Pendant l’occupation allemande durant la seconde guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .
Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr
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English : Projection du film Les Enfants de la Résistance
L’événement Projection du film Les Enfants de la Résistance Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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