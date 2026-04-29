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Projection du film Les Enfants de la Résistance Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Projection du film Les Enfants de la Résistance Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes Treigny

Adresse : Rue du Couvent

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Projection du film Les Enfants de la Résistance

Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Pendant l’occupation allemande durant la seconde guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.   .

Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection du film Les Enfants de la Résistance

L’événement Projection du film Les Enfants de la Résistance Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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