EXPO « Transmettre #1 », le couvent de treigny, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

EXPO « Transmettre #1 » 26 – 28 juin le couvent de treigny Yonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Expo de printemps – Transmettre #1

Du 4 avril au 28 juin 2026, au Couvent de Treigny

2026, est la date anniversaire des 20 ans de l’installation de l’Association des Potiers Créateurs de Puisaye (APCP), au Couvent de Treigny, lieu d’exposition de la céramique contemporaine. Ce bâtiment a été réhabilité dès 2004, par la municipalité de Treigny au profit de l’Association et a été ouvert au public en 2006. A cette occasion, la saison 2026, est ponctuée par des actions spécifiques et à cela, s’ajoute l’anniversaire des 50 ans de l’EMA-CNIFOP, situé à Saint-Amand-en-Puisaye, auquel nous nous associons.

L’exposition de céramique contemporaine, « Transmettre #1 », met en valeur la transmission, le savoir-faire, la relation entre l’enseignant et son élève et célèbre, à sa manière, l’anniversaire des 50 ans de la création de l’école de la céramique de la région, l’EMA-CNIFOP. École avec laquelle nous entretenons des liens réguliers. Chaque salle présente en duo, le travail d’un.e céramiste, «maître-potier», qui a enseigné à l’EMA-CNIFOP, en relation avec le travail d’un.e autre céramiste qui fut «l’élève» de celle-ci ou celui-ci.

Les 4 duos, maîtres-élèves :

Patrick Buté & Quentin Baumlin,

Nani Champy Schott & Juan Jaimes Iwasaki,

Nathalie Domingo & Alexandra Cassignol,

Anne Foch-Lerognon & Sophie Mary.

En parallèle, les visiteurs découvrent l’exposition permanente des 14 céramistes de l’association installée au rez-de-chaussée du Couvent : Marion Chaix, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt, Isabelle Debruyère, Evelyne Henrard, Vincent Lallier, Catherine Le Baron, Sophy MacKeith, Caroline Meunier, Clément Petibon, Daniel Raimboux, Nathalie Richard, Thomas Richardot, Marie-Lucie Trinquand.

Ouverture du Couvent : L’exposition est ouverte aux visiteurs de 14h à 19h, tous les jours durant les vacances scolaires toutes zones, puis du vendredi au lundi et jours fériés. Entrée libre.

le couvent de treigny 89520 treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0386747538 »}]

Exposition de céramique contemporaine « Transmettre #1 », mettant en valeur la transmission, le savoir-faire… 4 duos de céramistes, maitres&élèves, en partenariat avec l’école de céramique EMA-CNIFOP. contemporain ceramique

apcp