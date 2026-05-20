Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Les Nuits des Forêts

Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le Parc Animalier de Boutissaint participe aux Nuits des Forêts, événement national organisé en collaboration avec l’Association Nuit des Forêts, et vous invite à vivre la forêt autrement le temps d’un week-end exceptionnel.

Dans le cadre des Nuits des Forêts, petits et grands pourront profiter d’un programme riche et varié au cœur des 400 hectares de forêt du domaine. Ces activités sont incluses dans le prix d’entrée du parc, seul le dîner requiert un supplément.

LE 13 JUIN

• 13h à 18h ATELIER GRIMPE D’ARBRE Thématique enquête de sens pour une découverte lors de l’ascension des différentes stations touché, goût, odorat et écoute.

• 14h CONFÉRENCE Conférence avec notre expert forestier Frédéric LABBE évoquant les spécificités de la gestion du parc.

• 19h30 VERRE ET DÎNER Verre et dîner avec ceux qui le souhaitent et échanges sur la forêt et ses défis d’aujourd’hui et de demain.

LE 14 JUIN

• 9h30 à 18h ATELIER GRIMPE D’ARBRE Thématique enquête de sens pour une découverte lors de l’ascension des différentes stations touché, goût, odorat et écoute.

ET AUSSI DURANT TOUT LE WEEK-END

• Distribution du livret des 36 idées reçues sur la forêt et le bois

• Disposition de QR codes dans le parc amenant vers des sons de la forêt.

• Jeux de piste familiale .

Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Nuits des Forêts

L’événement Les Nuits des Forêts Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)