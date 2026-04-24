Les Z’apéros des 3 villages la chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Les Z’apéros des 3 villages la chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 12 juin 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Les Z’apéros des 3 villages
la chaume Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Les Z’apéros des 3 villages, ouvert à toutes et tous ! Ambiance conviviale et sympathique. .
la chaume Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 82 45 comitedesvillagesenfete@gmail.com
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English : Les Z’apéros des 3 villages
L’événement Les Z’apéros des 3 villages Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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