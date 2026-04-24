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Les Z’apéros des 3 villages la chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Les Z’apéros des 3 villages la chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 12 juin 2026.

Lieu : la chaume

Adresse : Rue de la Chaume

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Les Z’apéros des 3 villages

la chaume Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Les Z’apéros des 3 villages, ouvert à toutes et tous ! Ambiance conviviale et sympathique.   .

la chaume Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 04 82 45  comitedesvillagesenfete@gmail.com

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English : Les Z’apéros des 3 villages

L’événement Les Z’apéros des 3 villages Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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