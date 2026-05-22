Shafic Abboud chroniquqe de la lumière Centenaire de la naissance de l’artiste (1926 2004) Lieu-dit Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Shafic Abboud chroniquqe de la lumière

Centenaire de la naissance de l’artiste (1926 2004)

Lieu-dit Château de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

En 2026, Shafic Abboud aurait eu cent ans.

À l’occasion de ce centenaire, Le Château de Ratilly célèbre une figure majeure de la peinture, artiste à la croisée de deux mondes, dont l’œuvre incarne l’un des dialogues les plus féconds entre Orient et Occident au XXe siècle.

À l’heure où les institutions réévaluent l’histoire de la modernité à travers le prisme des circulations culturelles, l’œuvre de Shafic Abboud apparaît d’une actualité remarquable.

Né au Liban en 1926, arrivé à Paris en 1947 alors capitale mondiale des arts Shafic Abboud choisit la France comme terre de création sans jamais rompre avec son pays natal. Homme des deux rives, figure essentielle de la modernité transnationale, il construit une œuvre singulière, entre mémoire méditerranéenne et histoire de la peinture européenne, renouvelant le langage de l’abstraction en France après la Seconde Guerre mondiale.

La singularité de Shafic Abboud tient autant à sa trajectoire qu’à sa position esthétique et intellectuelle. Reconnu par la critique et les institutions françaises, il devient une figure de référence pour le monde arabe, où son œuvre acquiert un statut fondateur.

À la fin du XXe siècle, l’essor des grandes collections du Moyen-Orient et des pays du Golfe contribue à renforcer encore sa notoriété internationale, confirmant son rôle d’artiste-passeur entre ces deux cultures. .

Lieu-dit Château de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Shafic Abboud chroniquqe de la lumière

Centenaire de la naissance de l’artiste (1926 2004)

L’événement Shafic Abboud chroniquqe de la lumière

Centenaire de la naissance de l’artiste (1926 2004) Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !