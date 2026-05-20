Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert de musique classique avec

clavecin .

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le Samedi 20 juin à18 h, un concert de musique classique avec

clavecin et la contralto Delphine Galou. À bientôt sur les bancs de l’église ! .

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr

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English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert de musique classique avec

clavecin .

L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert de musique classique avec

clavecin . Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !