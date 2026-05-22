Fête du Solstice Farangi, du Baroque à l’Orient Lieu-dit Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Fête du Solstice Farangi, du Baroque à l’Orient

Lieu-dit Château de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la traditionnelle fête du Solstice qui célèbre le début de la nouvelle saison, Ratilly accueille Renaud Garcia-Fons et Claire Antonini. Le concert est précédé d’un repas convivial et du vernissage de l’exposition de Shafic Abboud. Renaud Garcia-Fons (Contrebasse cinq cordes) & Claire Antonini (Théorbe), deux musiciens atypiques, ont créé ce duo il y a déjà plusieurs années. Celui-ci s’est enrichi au fil du temps, chacun y apportant les résonances de son parcours et de sa passion pour la musique ancienne, le jazz et les musiques d’orient au sens large. Il en résulte une vision innovante de la rencontre des musiques d’Orient et d’Occident. Leur répertoire, essentiellement constitué de compositions originales, propose 19 courtes pièces qui, telles des miniatures, racontent cet itinéraire imaginaire, à la croisée de ces différentes cultures.

Ici, la contrebasse se fait ney, le théorbe se fait setar, les deux instruments font entendre leur voix, la riche combinaison de leurs timbres et de leurs modes de jeux dans des orchestrations toujours renouvelées.

Le goût prononcé pour la mélodie, le balancement propre aux rythmes des traditions anciennes, l’expression modale, confèrent à ce projet sa signature originale.

Farangi, l’étranger en persan, le voyageur venu d’Occident, souhaite célébrer et partager ce lien naturel, le plaisir de l’âme qui relie les musiques entre elles, telle une langue universelle parlant au cœur de chacun. .

Lieu-dit Château de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Fête du Solstice Farangi, du Baroque à l’Orient

L’événement Fête du Solstice Farangi, du Baroque à l’Orient Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)