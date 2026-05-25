Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Le mariage de l’orgue et de la trompette

Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Pascal Vigneron est à la fois trompettiste, organiste et chef d’orchestre. Il a été professeur à l’École normale de musique de Paris de 1999 à 2007 et est l’initiateur et le directeur artistique du Festival Bach de Toul, créé en 2010. Il fut élève de Jacques Marichal (organiste de chœur à Notre-Dame de Paris). En 2005, après plus de quatre ans, il édite l’Art de la fugue de Johann Sebastian Bach avec une nouvelle instrumentation, pour cuivres, bois et orgue.

Pour Raphaël Horrach, tout a commencé dans le grenier de son grand-père, où il découvre une trompette oubliée. C’est une révélation. Très vite, Raphaël fait ses premiers pas à l’école de musique municipale d’Ajaccio. En 2016, sa victoire au Concours Adolph Herseth n’est que le début d’une aventure jalonnée de prix à Kiev, à L’Isle-sur-Sorgue, à Miami, à Paris au Concours Maurice André, à Namur au Concours international Théo Charlier. Et les projets continuent…

Pascal Vigneron et Raphaël Horrach uniront leurs talents pour un concert exceptionnel à l’église Saint-Symphorien de Treigny, dans le cadre des Symphoriennes de Treigny.

Au programme Bach, Haendel, Mozart, Widor, Langlais. .

Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr

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English : Le mariage de l’orgue et de la trompette

L’événement Le mariage de l’orgue et de la trompette Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !