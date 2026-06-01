De Vivaldi à Haendel les plus beaux airs d’opéra Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

De Vivaldi à Haendel les plus beaux airs d’opéra

Eglise Saint Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les Symphoriennes de Treigny présentent le concert ‘’De Vivaldi à Haendel les plus beaux airs d’opéra’’.

Au clavecin Ottavio Dantone, l’un des plus grands interprètes de la musique baroque aujourd’hui. Il est également chef d’orchestre et dirige régulièrement dans les principaux théâtres et festivals internationaux. Il entretient une collaboration artistique étroite avec la contralto Delphine Galou, avec laquelle il partage un parcours musical et une affinité stylistique profonde.

Au chant Delphine Galou, l’une des grandes voix du répertoire baroque aujourd’hui. Formée en France, elle s’est rapidement distinguée sur la scène internationale par la richesse de son timbre, la profondeur de son expression et son affinité avec la musique des XVIe et XVIe siècles. Son répertoire s’étend des rôles d’opéra aux œuvres sacrées, avec une attention particulière portée à la redécouverte de pages rares ou méconnues.

Ensemble, le 20 juin, ils interpréteront les plus grands airs d’opéra. Au programme Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, Nicola Porpora et Johann Adolph Hasse. Un concert qui promet pureté de la voix et majestuosité des œuvres. À ne pas manquer !

Le concert aura lieu à l’église Saint-Symphorien, à Treigny.

Accès handicapés

Réservation info@association-acp.fr .

Eglise Saint Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr

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English : De Vivaldi à Haendel les plus beaux airs d’opéra

L’événement De Vivaldi à Haendel les plus beaux airs d’opéra Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !