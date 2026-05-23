Concert du Chœur Do Ré Église Saints-en-Puisaye
Concert du Chœur Do Ré Église Saints-en-Puisaye dimanche 7 juin 2026.
Saints-en-Puisaye
Concert du Chœur Do Ré
Église Place de l’Église Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Chœur Do Ré de Sougères se produira en concert. Organisé par les Amis de l’Église et du Patrimoine de Saints, ce rendez-vous musical invite le public à partager un moment convivial autour du chant choral.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Église Place de l’Église Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie89520@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Chœur Do Ré
L’événement Concert du Chœur Do Ré Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !