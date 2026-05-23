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Concert du Chœur Do Ré Église Saints-en-Puisaye

Concert du Chœur Do Ré Église Saints-en-Puisaye dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Église

Adresse : Place de l'Église

Ville : 89520 Saints-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saints-en-Puisaye

Concert du Chœur Do Ré

Église Place de l’Église Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Le Chœur Do Ré de Sougères se produira en concert. Organisé par les Amis de l’Église et du Patrimoine de Saints, ce rendez-vous musical invite le public à partager un moment convivial autour du chant choral.
Entrée libre, participation au chapeau.   .

Église Place de l’Église Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie89520@orange.fr

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English : Concert du Chœur Do Ré

L’événement Concert du Chœur Do Ré Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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