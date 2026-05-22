Saints-en-Puisaye

Fête nationale

Salle des associations Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour célébrer la fête nationale, la commune de Saints-en-Puisaye vous donne rendez-vous pour retraite aux flambeaux, feu d’artifice, buvette et gaufres sur place. En association avec Rando-Saints une randonnée pédestre sera organisée suivie d’un pique-nique tiré du sac le rendez vous sera à 18h00, pensez à apporter vos jeux. .

Salle des associations Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 55 72 mairiesaints@orange.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !