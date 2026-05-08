Festival de musique Les Rêves du Deffand Le Deffand Saints-en-Puisaye

Saints-en-Puisaye

Festival de musique Les Rêves du Deffand

Le Deffand Domaine Le Deffand Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-19 23:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Concerts, masterclass, rencontres privilégiées entre musiciens et public. Tout cela au cœur d’un environnement naturel préservé et inspirant. Restauration sur place. .

Le Deffand Domaine Le Deffand Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival de musique Les Rêves du Deffand

L’événement Festival de musique Les Rêves du Deffand Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !