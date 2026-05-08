Festival de musique Les Rêves du Deffand Le Deffand Saints-en-Puisaye
Festival de musique Les Rêves du Deffand Le Deffand Saints-en-Puisaye samedi 18 juillet 2026.
Saints-en-Puisaye
Festival de musique Les Rêves du Deffand
Le Deffand Domaine Le Deffand Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-19 23:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Concerts, masterclass, rencontres privilégiées entre musiciens et public. Tout cela au cœur d’un environnement naturel préservé et inspirant. Restauration sur place. .
Le Deffand Domaine Le Deffand Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival de musique Les Rêves du Deffand
L’événement Festival de musique Les Rêves du Deffand Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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