CinéPampa 6 la maison Composer Saints-en-Puisaye

Saints-en-Puisaye

CinéPampa 6

la maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27 23:59:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

Du 27 au 29 août 2026, le festival Ciné Pampa revient pour une sixième édition placée sous le signe de l’Harmonie.

Dans les granges, les jardins, les champs ou sous les étoiles, projections, concerts, exposition et moments partagés composeront un paysage sensible où cinéma, musique, art contemporain et convivialité dialoguent librement.

L’harmonie est un concept présent dans toutes les cultures. Elle évoque l’équilibre, les correspondances, la possibilité d’un accord entre les êtres, les formes, les sons, les récits et les paysages. Dans un monde traversé par les tensions, les bouleversements climatiques, l’isolement et les fractures sociales, cette idée peut sembler fragile, parfois même naïve. Pourtant, elle demeure une nécessité celle de chercher des formes d’équilibre, d’écoute et de coexistence entre les êtres, les territoires et les imaginaires. À travers des œuvres cinématographiques singulières — documentaires, films expérimentaux, fictions et formes hybrides — Ciné Pampa #6 cherchera cette année encore à faire émerger des expériences collectives, sensibles et accessibles.

Les projections auront lieu aussi bien à l’intérieur qu’en extérieur, dans une ambiance chaleureuse et familiale, accompagnées de temps d’échange et de médiation avec les auteur·ices invité·es et l’équipe de la Maison Composer. Une exposition d’art contemporain viendra également prolonger cette réflexion, entre nature, gestes, mémoire et perception.

Le festival sera aussi un lieu de rencontre et de partage autour de la table, avec une restauration et une buvette privilégiant autant que possible les produits locaux, biologiques et les circuits courts. Des propositions culinaires originales ponctueront les journées et les soirées, dans l’esprit d’un festival à taille humaine où les œuvres se découvrent autant qu’elles se vivent.

Concerts, films rares, installations, discussions nocturnes, projections sur façade ou sur ballots de paille Ciné Pampa continue d’inventer un espace rural de création et de circulation des imaginaires.

Découvrez prochainement toute la programmation sur

www.lamaisoncomposer.fr/programmation/cine-pampa-6 .

la maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lamaisoncomposer@gmail.com

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English : CinéPampa 6

L’événement CinéPampa 6 Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)