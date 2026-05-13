Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Brasserie Odile t’en brasse Avallon
Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Brasserie Odile t’en brasse Avallon lundi 8 juin 2026.
Avallon
Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité
Brasserie Odile t’en brasse 14 rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 19:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Chaque année, nous invitons notre communauté, nos partenaires et nos utilisateurs à venir nous rencontrer ! C’est l’événement idéal pour se retrouver et présenter les nouvelles fonctionnalités, la roadmap des futures versions, le logiciel, mais aussi participer à des ateliers, sessions de formation, etc… Cet événement est également l’occasion de présenter les études de cas de nos partenaires, la méthodologie ou des développements. Rejoignez-nous et découvrez à la source les fonctionnalités de la nouvelle version ! .
Brasserie Odile t’en brasse 14 rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalmorvandiel@riseup.net
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English : Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité
L’événement Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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