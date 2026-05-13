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Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Brasserie Odile t’en brasse Avallon

Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Brasserie Odile t’en brasse Avallon lundi 8 juin 2026.

Lieu : Brasserie Odile t'en brasse

Adresse : 14 rue du Général Leclerc

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité

Brasserie Odile t’en brasse 14 rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 19:00:00
fin : 2026-06-08

Date(s) :
2026-06-08

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Brasserie Odile t’en brasse 14 rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité

L’événement Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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