Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Brasserie Odile t’en brasse Avallon

Avallon

Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité

Brasserie Odile t’en brasse 14 rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 19:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Chaque année, nous invitons notre communauté, nos partenaires et nos utilisateurs à venir nous rencontrer ! C’est l’événement idéal pour se retrouver et présenter les nouvelles fonctionnalités, la roadmap des futures versions, le logiciel, mais aussi participer à des ateliers, sessions de formation, etc… Cet événement est également l’occasion de présenter les études de cas de nos partenaires, la méthodologie ou des développements. Rejoignez-nous et découvrez à la source les fonctionnalités de la nouvelle version ! .

Brasserie Odile t’en brasse 14 rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité

L’événement Table ronde entrepreneur.euse LGBTQIA+ en ruralité Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay