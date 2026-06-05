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#FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere Rue Mathé Avallon

#FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere Rue Mathé Avallon vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue Mathé

Adresse : Marché Couvert

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Avallon

#FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere

Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12

L’orchestre A Piacere célèbre la richesse de l’écriture orchestrale à travers un programme intense et contrasté, mêlant héritage symphonique et musiques contemporaines.
Un voyage musical expressif et immersif !   .

Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@ville-avallon.fr

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English : #FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere

L’événement #FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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