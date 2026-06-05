FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere Rue Mathé Avallon

Avallon

#FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere

Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

L’orchestre A Piacere célèbre la richesse de l’écriture orchestrale à travers un programme intense et contrasté, mêlant héritage symphonique et musiques contemporaines.

Un voyage musical expressif et immersif ! .

Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr

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English : #FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere

L’événement #FDTM Holst, Berlioz, Bernstein… avec l’orchestre A Piacere Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)