Le visible et l’invisible dans le jardin du Grenier à Sel, Jardin du Grenier à Sel, Avallon

Le visible et l’invisible dans le jardin du Grenier à Sel 6 et 7 juin Jardin du Grenier à Sel Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le Jardin du Grenier à Sel, au delà des magnifiques acacias, découvrez un point de vue magique. Vous pouvez profiter d’un temps de détente avec les deux tentes médiévales pour toute la famille, un temps pour expérimenter le visible et l’invisible. Allongez-vous, fermez les yeux: voyez-vous les Elfes lumineux des jardins d’Avallon?

Jardin du Grenier à Sel 8 bis rue Bocquillot 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Jardin de l’ancien Grenier à Sel d’Avallon avec ses nombreux acacias.

Dans le Jardin du Grenier à Sel, au delà des magnifiques acacias, découvrez un point de vue magique. Vous pouvez profiter d’un temps de détente avec les deux tentes médiévales pour toute la famille,…

© Marie Dominikowski