Visite Allée des Légendes, Allée des Légendes, Avallon

Visite Allée des Légendes 6 et 7 juin Allée des Légendes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Descendez l’escalier bordé de simples et profitez de l’exposition sur les légendes locales dans la petite maison suspendue tout en profitant de la vue.

Allée des Légendes 2 ruelle du Rempart 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parcourez cette allée plantée de multiples fleurs et inspirées des usages médiévaux des plantes. À votre arrivée dans la petite maison suspendue, vous pourrez découvrir une vue panoramique.

Descendez l’escalier bordé de simples et profitez de l’exposition sur les légendes locales dans la petite maison suspendue tout en profitant de la vue.

© Marie Dominikowski