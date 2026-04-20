Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses – Rue Malos Avallon
Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses – Rue Malos Avallon samedi 6 juin 2026.
Avallon
Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses –
Rue Malos Jardins Terrasses Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
L’association Traverses propose la visite de ses jardins, ainsi que de 11 autres jardins privés habituellement fermés au public. .
Rue Malos Jardins Terrasses Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses –
L’événement Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses – Avallon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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