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Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses – Rue Malos Avallon

Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses – Rue Malos Avallon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Rue Malos

Adresse : Jardins Terrasses

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses –

Rue Malos Jardins Terrasses Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

L’association Traverses propose la visite de ses jardins, ainsi que de 11 autres jardins privés habituellement fermés au public.   .

Rue Malos Jardins Terrasses Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses –

L’événement Rendez-vous aux jardins Portes ouvertes des jardins terrasses – Avallon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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