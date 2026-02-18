Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan Avallon
Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan Avallon samedi 23 mai 2026.
Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan
Place des Odebert et Place de la Mairie Avallon Yonne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 07:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Grand Huit Avallon-Vézelay-Morvan est un événement sportif et solidaire où des équipes de 4 à 8 personnes parcourent 135 kms (+/- 4 kms) en moins de 35 heures en deux boucles d’environ 65 kms et 70 kms.
• Marche sportive avec relais possibles (les changements ont lieu aux 12 points de contrôle) et avec un minimum de 3 marcheurs, ensemble, à tout moment sur le parcours.
• Le parcours privilégie les chemins forestiers en grande majorité. Quelques tronçons routiers, peu fréquentés, sont quand même inévitables.
• Marche solidaire chaque équipe collecte des fonds auprès de son entourage (100 €/équipier en plus de l’inscription de 50 €/équipier pour couvrir les frais de course) qui seront remis à des associations caritatives de l’Avallonais.
• C’est l’occasion de découvrir une région magnifique et de vivre une aventure sportive, collective et solidaire. .
Place des Odebert et Place de la Mairie Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté legrandhuitavallon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan
L’événement Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan Avallon a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité