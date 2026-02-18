Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan Avallon

Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan

Place des Odebert et Place de la Mairie Avallon Yonne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 07:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Grand Huit Avallon-Vézelay-Morvan est un événement sportif et solidaire où des équipes de 4 à 8 personnes parcourent 135 kms (+/- 4 kms) en moins de 35 heures en deux boucles d’environ 65 kms et 70 kms.

• Marche sportive avec relais possibles (les changements ont lieu aux 12 points de contrôle) et avec un minimum de 3 marcheurs, ensemble, à tout moment sur le parcours.

• Le parcours privilégie les chemins forestiers en grande majorité. Quelques tronçons routiers, peu fréquentés, sont quand même inévitables.

• Marche solidaire chaque équipe collecte des fonds auprès de son entourage (100 €/équipier en plus de l’inscription de 50 €/équipier pour couvrir les frais de course) qui seront remis à des associations caritatives de l’Avallonais.

• C’est l’occasion de découvrir une région magnifique et de vivre une aventure sportive, collective et solidaire. .

Place des Odebert et Place de la Mairie Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté legrandhuitavallon@gmail.com

