Initiation au Gelli printing avec l’artiste Seán O’Brien, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon

Initiation au Gelli printing avec l’artiste Seán O’Brien Samedi 23 mai, 14h00 Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne

Accès libre. Cet atelier utilise de la gouache, nous vous conseillons de prévoir une tenue adaptée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Atelier d’initiation au Gelli printing

Seán O’Brien

En écho aux gravures exposées dans l’exposition temporaire « Léon Degoix, collectionneur et intellectuel avallonnais du XIXe siècle », initiez-vous à votre tour à une technique d’impression ne nécessitant pas de presse : le Gelli printing !

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Vous êtes férus de musées ou simplement curieux ? Le musée de l’Avallonnais Jean Després saura assouvir votre soif de découvertes !

Les collections archéologiques donnent un aperçu des activités humaines dans l’Avallonnais du Paléolithique au Moyen Âge. Plusieurs salles sont consacrées à des artistes renommés : le sculpteur Pierre Vigoureux, les peintres Isidore Pils et Georges Rouault, l’orfèvre-bijoutier Art déco Jean Després… Un espace dédié au processus de création artistique permet d’entrer dans les coulisses de la création d’une œuvre. La visite offre aussi l’opportunité de découvrir les traditions culturelles de l’ethnie Yao, répartie aujourd’hui du sud de la Chine au nord de la Thaïlande.

Atelier d’initiation au Gelli printing

© Sean O’Brien