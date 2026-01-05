Le P’tit Déj de la Médiathèque Médiathèque Le Polygone Avallon
Le P’tit Déj de la Médiathèque Médiathèque Le Polygone Avallon samedi 16 mai 2026.
Le P’tit Déj de la Médiathèque
Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Qu’il s’agisse de livres, de DVD ou même de jeux vidéo (et pourquoi pas ?), ce moment permettra à tous·tes de parler de ce qui lui a plu (ou même déplu), dans une ambiance conviviale autour de gourmandises et d’un bon café !
Entrée libre.
Réservé aux adultes. .
Médiathèque Le Polygone 2B Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté biblioavallon@ville-avallon.fr
English : Le P’tit Déj de la Médiathèque
