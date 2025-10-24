QUATUOR GAMMA Salle des Maréchaux Avallon

QUATUOR GAMMA

Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Nouvelle formation pour le quatuor Gamma qui revisite le quatuor Mishima du compositeur américain Philip Glass, l’un des compositeurs les plus influents du XXe siècle.

Et vous entendrez la création des Cycles dans sa version quatuor, du compositeur français Adrien Desse qui inaugura les résidences de compositeur au conservatoire.

Saxophone soprano Guillaume Orti

Saxophone alto Maëlys Hart

Saxophone ténor Antoine Rufener

Saxophone baryton Gilles Bugnot

Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr

