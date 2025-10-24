QUATUOR GAMMA Salle des Maréchaux Avallon
QUATUOR GAMMA Salle des Maréchaux Avallon mardi 28 avril 2026.
Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-28 20:30:00
Nouvelle formation pour le quatuor Gamma qui revisite le quatuor Mishima du compositeur américain Philip Glass, l’un des compositeurs les plus influents du XXe siècle.
Et vous entendrez la création des Cycles dans sa version quatuor, du compositeur français Adrien Desse qui inaugura les résidences de compositeur au conservatoire.
Saxophone soprano Guillaume Orti
Saxophone alto Maëlys Hart
Saxophone ténor Antoine Rufener
Saxophone baryton Gilles Bugnot
Tout public. .
Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr
