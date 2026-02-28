Soirée Cité Scolaire Parc des Chaumes Terrasses du Bel Air Avallon

Soirée Cité Scolaire Parc des Chaumes

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 13:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Chaque année, la fête de la Cité scolaire du Parc des Chaumes d’Avallon rassemble plus de 600 personnes entre élèves, parents, profs, amis… bref, toute une communauté venue partager un moment festif et musical.

Pour la 4ème année consécutive, les Terrasses du Bel Air sont super fières d’accueillir cet événement qui fait la part belle à la jeunesse, à la musique et à l’énergie collective. Ici, pas de barrière d’âge ni de style tout le monde est le bienvenu.

Dès 13h30, les élèves et les professeurs montent sur scène devant les classes, puis à 18h30, place au concert ouvert au public. Une même scène, deux ambiances, et surtout l’occasion de découvrir des projets musicaux parfois naissants, parfois déjà bien affirmés.

Cette journée, c’est un terrain de jeu musical, un espace pour oser, tester, partager, se rencontrer, faire émerger de nouveaux talents et même danser, exactement dans l’esprit partagé de la Cité Scolaire et des Terrasses du Bel Air ! .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Cité Scolaire Parc des Chaumes

L’événement Soirée Cité Scolaire Parc des Chaumes Avallon a été mis à jour le 2026-02-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)