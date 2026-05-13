Restitution du projet « La nature en peinture », Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon

Restitution du projet « La nature en peinture » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

« La nature en peinture »

Pauline Maucort et les élèves de CM1 de l’école des Chaumes d’Avallon

Les élèves de CM1 de l’école des Chaumes d’Avallon de la classe d’Elodie Kmiecik et l’artiste Pauline Maucort vous proposent de découvrir l’exposition de leurs travaux, fruit d’un projet mené en classe et au musée de l’Avallonnais, à la découverte de l’aquarelle et de la représentation des paysages environnants.

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Vous êtes férus de musées ou simplement curieux ? Le musée de l’Avallonnais Jean Després saura assouvir votre soif de découvertes !

Les collections archéologiques donnent un aperçu des activités humaines dans l’Avallonnais du Paléolithique au Moyen Âge. Plusieurs salles sont consacrées à des artistes renommés : le sculpteur Pierre Vigoureux, les peintres Isidore Pils et Georges Rouault, l’orfèvre-bijoutier Art déco Jean Després… Un espace dédié au processus de création artistique permet d’entrer dans les coulisses de la création d’une œuvre. La visite offre aussi l’opportunité de découvrir les traditions culturelles de l’ethnie Yao, répartie aujourd’hui du sud de la Chine au nord de la Thaïlande.

« La nature en peinture »

© Pauline Maucort