Soirée ciné tricot Cinéma Le Vauban Avallon

Avallon

Soirée ciné tricot

Cinéma Le Vauban 1, rue du Maréchal Foch Avallon Yonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Soirée ciné tricot

L’équipe du cinéma Le Vauban et l’association Ici et Deux Mains organisent une soirée ciné tricot. Le film Intouchables sera projeté en lumière tamisée afin de pouvoir tricoter pendant le film (ou pas…). Pot d’accueil à 19h. .

Cinéma Le Vauban 1, rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 22 87

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English : Soirée ciné tricot

L’événement Soirée ciné tricot Avallon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay