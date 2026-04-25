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Soirée ciné tricot Cinéma Le Vauban Avallon

Soirée ciné tricot Cinéma Le Vauban Avallon vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Vauban

Adresse : 1, rue du Maréchal Foch

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7.5 7.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Soirée ciné tricot

Cinéma Le Vauban 1, rue du Maréchal Foch Avallon Yonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Soirée ciné tricot
L’équipe du cinéma Le Vauban et l’association Ici et Deux Mains organisent une soirée ciné tricot. Le film Intouchables sera projeté en lumière tamisée afin de pouvoir tricoter pendant le film (ou pas…). Pot d’accueil à 19h.   .

Cinéma Le Vauban 1, rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 22 87 

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English : Soirée ciné tricot

L’événement Soirée ciné tricot Avallon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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