Soirée ciné tricot Cinéma Le Vauban Avallon
Soirée ciné tricot Cinéma Le Vauban Avallon vendredi 15 mai 2026.
Avallon
Soirée ciné tricot
Cinéma Le Vauban 1, rue du Maréchal Foch Avallon Yonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Soirée ciné tricot
L’équipe du cinéma Le Vauban et l’association Ici et Deux Mains organisent une soirée ciné tricot. Le film Intouchables sera projeté en lumière tamisée afin de pouvoir tricoter pendant le film (ou pas…). Pot d’accueil à 19h. .
Cinéma Le Vauban 1, rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 22 87
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English : Soirée ciné tricot
L’événement Soirée ciné tricot Avallon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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