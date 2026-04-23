L’ Ascension en musique ASTONISHING , Chant et piano La tannerie Avallon
L’ Ascension en musique ASTONISHING , Chant et piano La tannerie Avallon samedi 16 mai 2026.
Avallon
L’ Ascension en musique ASTONISHING , Chant et piano
La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’ascension en musique propose son troisième festival de musique de chambre du 14 au 17 mai
ASTONISHING
Récital chant et piano Comédie musicale
Judith Derouin, Chant
Jean Phillipe Fonsalas, Piano
Après un premier programme consacré à la poésie française, Judith Derouin se produira cette année au festival avec le pianiste Jean-Philippe Fonsalas pour un nouveau programme tourné vers le théâtre musical.
Ce concert propose un parcours allant du cinéma chanté aux grandes scènes de Broadway. Certaines chansons sont interprétées en français, d’autres en anglais, langue étroitement liée à cette tradition.
Ces pièces ont en commun un rapport très direct aux mots et au théâtre elles portent tour à tour des personnages, des histoires, des situations, des émotions qui prennent vie à travers le texte et la musique. Dans cette forme simple pour voix et piano, les chansons apparaissent presque comme de courtes scènes.
Présenté à La Tannerie, ce programme prend place dans un lieu particulièrement adapté à ce répertoire.
Le concert sera suivi d’un buvette .
La tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’ Ascension en musique ASTONISHING , Chant et piano
L’événement L’ Ascension en musique ASTONISHING , Chant et piano Avallon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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