LE GRAND HUIT Avallon

LE GRAND HUIT Avallon samedi 23 mai 2026.

LE GRAND HUIT

AVALON Avallon Yonne

Tarif : – –

Date : samedi 23 mai 2026
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

MARCHE SOLIDAIRE EN RELAIS 135KM PAR EQUIPE EN RELAIS EN MOINS DE 35H   .

AVALON Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   rotary.avallon@yahoo.fr

