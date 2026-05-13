Découvrir les coulisses de la vie du musée, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon

Découvrir les coulisses de la vie du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

L’Association des Amis du Musée Jean Després

Envie d’en savoir plus sur les missions d’une association d’amis du musée ? Des membres de l’Association des Amis du Musée de l’Avallonnais Jean Després (AAMA) vous accueilleront tout au long de la soirée pour vous présenter l’association, mais aussi une acquisition récente au profit du musée : des esquisses de vues du territoire avallonnais par le peintre Adolphe Guillon (1829 – 1896).

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Vous êtes férus de musées ou simplement curieux ? Le musée de l’Avallonnais Jean Després saura assouvir votre soif de découvertes !

Les collections archéologiques donnent un aperçu des activités humaines dans l’Avallonnais du Paléolithique au Moyen Âge. Plusieurs salles sont consacrées à des artistes renommés : le sculpteur Pierre Vigoureux, les peintres Isidore Pils et Georges Rouault, l’orfèvre-bijoutier Art déco Jean Després… Un espace dédié au processus de création artistique permet d’entrer dans les coulisses de la création d’une œuvre. La visite offre aussi l’opportunité de découvrir les traditions culturelles de l’ethnie Yao, répartie aujourd’hui du sud de la Chine au nord de la Thaïlande.

L’Association des Amis du Musée Jean Després

© Musée de l’Avallonnais