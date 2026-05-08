Colloque celtique Grenier à sel Avallon
Colloque celtique Grenier à sel Avallon samedi 6 juin 2026.
Avallon
Colloque celtique
Grenier à sel 8 Rue Bocquillot Avallon Yonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’association Avallon avec 2 ailes s’envole vous propose un colloque celtique
11 h La croyance gauloise dans le ciel qui s’effondre par Valéry Raydon
14 h La Pomme et l’Autre monde à travers l’écriture oghamique celtique par Marike Van der Horst
15h30 Mélusine et la vouivre par Françoise Clier-Colombani
17 h La femme porteuse de Graal par Marika Van der Horst .
Grenier à sel 8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Colloque celtique
L’événement Colloque celtique Avallon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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