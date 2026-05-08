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Colloque celtique Grenier à sel Avallon

Colloque celtique Grenier à sel Avallon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Grenier à sel

Adresse : 8 Rue Bocquillot

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Colloque celtique

Grenier à sel 8 Rue Bocquillot Avallon Yonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

L’association Avallon avec 2 ailes s’envole vous propose un colloque celtique
11 h La croyance gauloise dans le ciel qui s’effondre par Valéry Raydon
14 h La Pomme et l’Autre monde à travers l’écriture oghamique celtique par Marike Van der Horst
15h30 Mélusine et la vouivre par Françoise Clier-Colombani
17 h La femme porteuse de Graal par Marika Van der Horst   .

Grenier à sel 8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Colloque celtique

L’événement Colloque celtique Avallon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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