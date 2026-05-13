Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pride Avallon

Pride Avallon samedi 6 juin 2026.

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Pride

Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

La première Pride d’Avallon, une Marche militante en musique, suivie d’un village associatif puis d’une soirée drag avec DJ set.   .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   festivalmorvandiel@riseup.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pride

L’événement Pride Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Avallon (Yonne)