Avallon

Pride

Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La première Pride d’Avallon, une Marche militante en musique, suivie d’un village associatif puis d’une soirée drag avec DJ set. .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Pride

L’événement Pride Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay