Visite flash de l’exposition « Voyage en Méditerranée antique », Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon

Visite flash de l’exposition « Voyage en Méditerranée antique » Dimanche 14 juin, 14h00 Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T14:30:00+02:00

Venez découvrir notre nouvelle expo-flash, qui ouvre ses portes à l’occasion des Journées de l’Archéologie ! De la Grèce à l’Égypte, en passant par Rome, voyagez avec nous à travers le bassin méditerranéen antique et découvrez des objets fascinants.

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Les objets archéologiques présentés dans les vitrines témoignent d’une occupation humaine continue de l’Avallonnais, depuis le Paléolithique jusqu’au haut Moyen Age. Organisés de façon chronologique, ils illustrent les processus évolutifs sociaux et techniques.

Venez découvrir notre nouvelle expo-flash, qui ouvre ses portes à l’occasion des Journées de l’Archéologie ! De la Grèce à l’Égypte, en passant par Rome, voyagez avec nous à travers le bassin antique…

© Musée de l’Avallonnais Jean Després