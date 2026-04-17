Visite jardins terrasses Le petit peuple des mares Jardins Terrasses Avallon

Avallon

Visite jardins terrasses Le petit peuple des mares

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-14 2026-08-02 2026-08-14

Tous l’été, les bénévoles de l’association Traverses se relaient pour vous faire découvrir les jardins en terrasses de l’association. Cédric vous plongera dans l’univers des insectes et des amphibiens.

Rendez-vous devant la mairie d’Avallon. Durée environ 1h30.

Visite en extérieur, dénivelé et nombreux escaliers. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Les enfants sont les bienvenus, sous la responsabilité attentive de leurs parents. En cas de chaleur, prévoir un chapeau et de l’eau. .

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté collegiale.traverses@gmail.com

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English : Visite jardins terrasses Le petit peuple des mares

L’événement Visite jardins terrasses Le petit peuple des mares Avallon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay