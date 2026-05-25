Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture Rue Mathé Avallon
Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture Rue Mathé Avallon vendredi 12 juin 2026.
Avallon
Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture
Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Ouverture du festival création de Sarah et le Renard de Pablo Murgier avec les orchestres à l’école à 19h. .
Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr
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English : Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture
L’événement Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture Avallon a été mis à jour le 2026-05-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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