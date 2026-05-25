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Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture Rue Mathé Avallon

Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture Rue Mathé Avallon

Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture Rue Mathé Avallon vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue Mathé

Adresse : Marché Couvert

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture

Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Ouverture du festival création de Sarah et le Renard de Pablo Murgier avec les orchestres à l’école à 19h.   .

Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@ville-avallon.fr

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English : Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture

L’événement Festival des Trois Muses (#FDTM) Soirée d’ouverture Avallon a été mis à jour le 2026-05-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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