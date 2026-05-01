La Vach’ Grenier à sel Avallon
La Vach’ Grenier à sel Avallon samedi 30 mai 2026.
Avallon
La Vach’
Grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert Trans-folk arménienne & cosmopolite. .
Grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté legarage.cep@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Vach’
L’événement La Vach’ Avallon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Avallon (Yonne)
- Soirée Cité Scolaire Parc des Chaumes Terrasses du Bel Air Avallon 22 mai 2026
- LE GRAND HUIT Avallon 23 mai 2026
- Le Grand Huit Avallon Vézelay Morvan Avallon 23 mai 2026
- Initiation au Gelli printing avec l’artiste Seán O’Brien, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon 23 mai 2026
- Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon 23 mai 2026