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La Vach’ Grenier à sel Avallon

La Vach’ Grenier à sel Avallon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Grenier à sel

Adresse : 8 bis rue Bocquillot

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

La Vach’

Grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert Trans-folk arménienne & cosmopolite.   .

Grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   legarage.cep@gmail.com

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English : La Vach’

L’événement La Vach’ Avallon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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