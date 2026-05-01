La Vach’ Grenier à sel Avallon

Avallon

La Vach’

Grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert Trans-folk arménienne & cosmopolite. .

Grenier à sel 8 bis rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté legarage.cep@gmail.com

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English : La Vach’

L’événement La Vach’ Avallon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay