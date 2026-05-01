Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde rue Georges Schiever Avallon

Avallon

Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde

rue Georges Schiever Marché couvert Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle de danse orientale. .

rue Georges Schiever Marché couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesdanseusesdarabia@gmail.com

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English : Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde

L’événement Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay