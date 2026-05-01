Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde rue Georges Schiever Avallon
Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde rue Georges Schiever Avallon samedi 30 mai 2026.
Avallon
Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde
rue Georges Schiever Marché couvert Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle de danse orientale. .
rue Georges Schiever Marché couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesdanseusesdarabia@gmail.com
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English : Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde
L’événement Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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