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Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde rue Georges Schiever Avallon

Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde rue Georges Schiever Avallon samedi 30 mai 2026.

Lieu : rue Georges Schiever

Adresse : Marché couvert

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde

rue Georges Schiever Marché couvert Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Spectacle de danse orientale.   .

rue Georges Schiever Marché couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lesdanseusesdarabia@gmail.com

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English : Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde

L’événement Les Danseuses d’Arabia font leur tour du monde Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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