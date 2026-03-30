Est-ce cela vagabonder? Salle saint- Pierre La Fabrique Avallon

Est-ce cela vagabonder?

Salle saint- Pierre La Fabrique Rue Saint-Lazare Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-29

Vagabonder, se promener, se perdre le temps d’instants,

Rencontrer, croiser des sensations,

Creux de couleurs, textures et matières trouvées.

D’ombres aux reliefs, aux vides de lumière obscurcie.

Marquer, tracer, sentir des contrastes, des formes de rythmes côtoyés ; Saisie des sensations d’une pensée, d’un trait, d’un geste, d’un essai.

Perturber par la trouvaille des oublis de souvenirs fuyant.

Des passés appelant un présent de traces, composés des mirages furtifs, fugitifs, de pensées, d’objets, de choses à jouer, amasser, récolter, glaner

Au cours d’une absurdité d’instant des temps.

D’une vie vouée à son oubli.

Est-ce cela vagabonder ?

Vernissage vendredi 29 mai à 18h30

Rencontre avec l’artiste samedis 6 et 13 juin et dimanche 28 juin .

Salle saint- Pierre La Fabrique Rue Saint-Lazare Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19

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English : Est-ce cela vagabonder?

L’événement Est-ce cela vagabonder? Avallon a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay