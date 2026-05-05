Tout savoir sur la taille du silex, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon
Tout savoir sur la taille du silex, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon samedi 13 juin 2026.
Tout savoir sur la taille du silex Samedi 13 juin, 15h30 Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Venez découvrir comment, à la Préhistoire, les Hommes fabriquaient leurs outils et leurs armes de chasse en pierre ! Vous pourrez assister à une démonstration de taille du silex, telle que la technique a été développée au Paléolithique supérieur, entre -40 000 ans et -10 000 ans. Vous verrez ensuite comment les utiliser sur du bois, de la pierre tendre ou encore des coquillages… à défaut de partir chasser avec !
Démonstration de Pierre BODU (projet G3ARC, MSH Mondes), Archéologue – Chargé de recherche Hors classe au CNRS UMR 8068 – TEMPS, MSH Mondes, Nanterre université
Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Les objets archéologiques présentés dans les vitrines témoignent d’une occupation humaine continue de l’Avallonnais, depuis le Paléolithique jusqu’au haut Moyen Age. Organisés de façon chronologique, ils illustrent les processus évolutifs sociaux et techniques.
Venez découvrir comment, à la Préhistoire, les Hommes fabriquaient leurs outils et leurs armes de chasse en pierre ! Vous pourrez assister à une démonstration de taille du silex, telle que la a été à…
© Musée de l’Avallonnais Jean Després
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