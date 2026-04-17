Rencontre batterie Eric Thiévon Salle des Maréchaux Avallon
Rencontre batterie Eric Thiévon Salle des Maréchaux Avallon samedi 9 mai 2026.
Avallon
Rencontre batterie Eric Thiévon
Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Événement musical gratuit autour de l’histoire de la batterie et des rythmes dans les musiques actuelles.
Au travers d’un voyage dans le temps, découvrez la batterie et les rythmes ternaires intiment liés à l’évolution de cet instrument.
Des Trap Drummer apparus au 19ᵉ siècle aux multiples épopées Jazz, Blues, Rock, Hard, Fusion, R’n’ B… illustrés par des exemples live en hommage à des titres incontournables et aux grands noms de la batterie.
Des compositions extraites des albums en solo de ce musicien complètent la rencontre en favorisant le jeu des questions réponses avec le public.
Eric Thiévon contribue au rayonnement de la batterie en France depuis les années 80 aux travers de multiples concerts, interventions pédagogiques, méthodes, publications sur les réseaux sociaux…
Eric a collaboré avec de nombreux artistes, Ian Prowse, Jamie Wood, Nina Van Horn, Little Bob, Norbert Krief, Greg Zlap, Jack Bon, Franck Tortiller, Dominique Di Piazza, Luis Conté, Rick Latham…
Il joue actuellement avec le trio British Rock Organic Move et accompagne le songwriter anglais Ian Prowse en France.
Artiste Tama depuis 1988, Eric est également le directeur pédagogique du réseau national des écoles Tama et consultant pour la marque. .
Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 79 04 19 zikandgroove@gmail.com
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English : Rencontre batterie Eric Thiévon
L’événement Rencontre batterie Eric Thiévon Avallon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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