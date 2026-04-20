Tournoi de pétanque Avallon
Tournoi de pétanque Avallon samedi 9 mai 2026.
Avallon
Tournoi de pétanque
Terrain municipal de la Morlande Avallon Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Avallon rugby club organise un tournoi de pétanque en doublettes. Restauration et buvette sur place .
Terrain municipal de la Morlande Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 15 26 14
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English : Tournoi de pétanque
L’événement Tournoi de pétanque Avallon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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