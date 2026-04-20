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Tournoi de pétanque Avallon

Tournoi de pétanque Avallon samedi 9 mai 2026.

Adresse : Terrain municipal de la Morlande

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Tournoi de pétanque

Terrain municipal de la Morlande Avallon Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Avallon rugby club organise un tournoi de pétanque en doublettes. Restauration et buvette sur place   .

Terrain municipal de la Morlande Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 15 26 14 

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Avallon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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