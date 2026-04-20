Avallon

Tournoi de pétanque

Terrain municipal de la Morlande Avallon Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Avallon rugby club organise un tournoi de pétanque en doublettes. Restauration et buvette sur place .

Terrain municipal de la Morlande Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 15 26 14

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Avallon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay