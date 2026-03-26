Aux lisières du visible La Fabrique salle saint pierre Avallon
Aux lisières du visible La Fabrique salle saint pierre Avallon vendredi 8 mai 2026.
Aux lisières du visible
La Fabrique salle saint pierre 8 Rue Bocquillot Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Une enfance lumineuse au bord de la rivière a fait naître cet élan,
De longues années d’un travail acharné, avec d’autres artistes et surtout dans la solitude de l’atelier ont été nécessaires à l’élaboration et la maîtrise des techniques.
Tenter de peindre où les mots s’arrêtent,
Laisser le vent écrire la nervure des feuillages pour s’ouvrir au plus grand que soi
Explorer l’infini et le sauvage où chacun peut cheminer librement.
Aucune limite entre nous-même et ce qui nous entoure
L’air déploie une étendue fabuleuse qui relie la terre et le ciel en faisant résonner les harmoniques du monde
Traversée archaïque du temps
L’océan offre son miroir aux étoiles et nous murmure l’éternité.
Vernissage vendredi 8 mai à 18h30
Rencontre avec l’artiste du 14 au 17 mai et les 23 et 24 mai .
La Fabrique salle saint pierre 8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 31 14 19
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English : Aux lisières du visible
L’événement Aux lisières du visible Avallon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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