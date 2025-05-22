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Visite du château du Feÿ Villecien

Visite du château du Feÿ Villecien jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Château du Feÿ

Ville : 89300 Villecien

Département : Yonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villecien

Visites du château du Feÿ

Château du Feÿ Villecien Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-06-11 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-16 2026-10-07

Découvrez le parc et les arbres remarquables, les bâtiments des communes et les pressoirs,
le puits impressionnant, en compagnie d’Inez, guide-conférencière   .

Château du Feÿ Villecien 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05  accueil@joigny-tourisme.com

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English : Visites du château du Feÿ

L’événement Visites du château du Feÿ Villecien a été mis à jour le 2026-05-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)