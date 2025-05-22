Visite du château du Feÿ Villecien jeudi 11 juin 2026.

Villecien

Visites du château du Feÿ

Château du Feÿ Villecien Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-06-11 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-16 2026-10-07

Découvrez le parc et les arbres remarquables, les bâtiments des communes et les pressoirs,

le puits impressionnant, en compagnie d’Inez, guide-conférencière .

Château du Feÿ Villecien 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Visites du château du Feÿ

L’événement Visites du château du Feÿ Villecien a été mis à jour le 2026-05-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)