Visite du château du Feÿ Villecien
Visite du château du Feÿ Villecien jeudi 11 juin 2026.
Villecien
Visites du château du Feÿ
Château du Feÿ Villecien Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-06-11 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-16 2026-10-07
Découvrez le parc et les arbres remarquables, les bâtiments des communes et les pressoirs,
le puits impressionnant, en compagnie d’Inez, guide-conférencière .
Château du Feÿ Villecien 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Visites du château du Feÿ
L’événement Visites du château du Feÿ Villecien a été mis à jour le 2026-05-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)