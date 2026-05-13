Cocorico 2 Centre de Rencontre Champignelles
Cocorico 2 Centre de Rencontre Champignelles jeudi 11 juin 2026.
Champignelles
Cocorico 2
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr
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English : Cocorico 2
L’événement Cocorico 2 Champignelles a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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