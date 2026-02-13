Brocante Champignelles
Brocante Champignelles dimanche 24 mai 2026.
5 rue Arsène Duguyot Champignelles Yonne
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
2026-05-24
Fête foraine, buvette et restauration sur place. .
5 rue Arsène Duguyot Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comite89350@gmail.com
L'événement Brocante Champignelles a été mis à jour le 2026-02-13