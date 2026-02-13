Brocante Champignelles

Brocante

5 rue Arsène Duguyot Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Fête foraine, buvette et restauration sur place. .

5 rue Arsène Duguyot Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comite89350@gmail.com

