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Vide-greniers Champignelles

Vide-greniers Champignelles dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Le village

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Champignelles

Vide-greniers

Le village Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

A l’occasion du dimanche de la pentecôte, venez chiner vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Champignelles.   .

Le village Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 03 29 25  comite89350@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Champignelles a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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