Champignelles

Vide-greniers

Le village Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

A l’occasion du dimanche de la pentecôte, venez chiner vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Champignelles. .

Le village Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 03 29 25 comite89350@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Champignelles a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !