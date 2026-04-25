Vide-greniers Champignelles
Vide-greniers Champignelles dimanche 24 mai 2026.
Champignelles
Vide-greniers
Le village Champignelles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
A l’occasion du dimanche de la pentecôte, venez chiner vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Champignelles. .
Le village Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 03 29 25 comite89350@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Champignelles a été mis à jour le 2026-04-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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